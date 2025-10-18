ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Εδώ και πάνω από 20 χρόνια μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση!

Σύγχρονο, δημόσιο και ψηφιακό το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, που εξειδικεύεται στην προσφορά προγραμμάτων σπουδών αποκλειστικά εξ αποστάσεως και προσφέρει αναγνωρισμένα, χρήσιμα και αξιόπιστα προγράμματα σπουδών, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης.

Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα, η ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες αιχμής είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), που βρίσκεται ήδη στην ψηφιακή εποχή, ανταποκρίνεται δυναμικά σε αυτήν την πρόκληση, αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία του, το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό και τις καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης που ανέπτυξε και αξιοποιεί. Η διαχρονικά επιτυχημένη πορεία του ΑΠΚΥ το έχει αναδείξει σε ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Κύπρου με 10,063 αποφοίτους και περίπου 3.000 φοιτητές.

Σχολές και Προγράμματα Σπουδών

Οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ - Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης - οργανώνουν το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 τρία (3) Προπτυχιακά και δεκαεπτά (17) Μεταπτυχιακά Προγραμμάτων Σπουδών, που διαμορφώνουν τους επαγγελματίες του αύριο και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με προσιτό κόστος φοίτησης και μειώσεις διδάκτρων για ομάδες πληθυσμού.

Προγράμματα Σπουδών 2025-2026

Προπτυχιακά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Εκτός από τους ολοκληρωμένους κύκλους σπουδών, το ΑΠΚΥ προσφέρει εξ αποστάσεως Προγράμματα Κατάρτισης μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής και Διά Βίου Μάθησης, καθώς και Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης (οι Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών του προσφέρονται και ως αυτοτελείς), με στόχο την επιμόρφωση και (επανα)κατάρτιση των συμμετεχόντων.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία

Κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass του ΑΠΚΥ που αποτελεί ένα σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης. Φυσική παρουσία των φοιτητών σε αίθουσες διδασκαλίας δεν απαιτείται, ενώ οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, με αδιάβλητες διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και με όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της ακεραιότητάς τους.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΑΠΚΥ

Σύγχρονο, καινοτόμο και εγνωσμένου κύρους δημόσιο ψηφιακό Πανεπιστήμιο.

Πολυετής τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

Υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών, με ισχυρό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Ευελιξία φοίτησης.

Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Προσιτά δίδακτρα, μειώσεις διδάκτρων και χορήγηση υποτροφιών.

Σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου, στον δικό σου χώρο και χρόνο!

Αιτήσεις εισδοχής με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026

έως 13 Νοεμβρίου 2026, μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας www.ouc.ac.cy

Tηλ: +357 22411600 / 711 | email: [email protected]

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: