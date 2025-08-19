Ανοίγουν 11.600 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

Περισσότερες από 1.000 νέες θέσεις εργασίας «ανοίγουν» σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας τους επόμενους μήνες, ενώ περίπου 10.000 θέσεις θα καλυφθούν με τις τρεις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που έχουν να κάνουν με τον κλάδο της Παιδείας.

Συγκεκριμένα, οι τρεις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ στον κλάδο της Παιδείας αφορούν διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης και εξειδίκευσης και συνολικά αναμένονται να ανέλθουν στις 10.000.

Η προκήρυξη 1ΕΑ/2025 αφορά υποψήφιους με απολυτήριο Γενικού Λυκείου, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΙΕΚ σε συναφείς ειδικότητες.

Η προκήρυξη 2ΕΑ/2025 αφορά απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης με κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή ή εμπειρία σε επαγγέλματα υποστήριξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η 3ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ καλύπτει ειδικότητες σε γενική και τεχνική εκπαίδευση.

398 ατόμων σε Δήμους και Περιφέρειες

9 άτομα στην Χίο: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών και έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

17 άτομα στον Πάρο: Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών (ανταποδοτικού χαρακτήρα) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου.

4 άτομα στην Άμφισσα: Πρόσληψη στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας (με έδρα την Άμφισσα), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω του επαπειλούμενου κινδύνου εξάπλωσης της ζωονόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

211 άτομα στην Χαλκίδα: Άμεση πρόσληψη 75 ατόμων κατηγορίας ΥΕ κλάδου προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων ειδικότητας Συνοδών απορριμματοφόρου, 7 ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων, 9 ατόμων κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

Παράλληλα, εε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα προσληφθούν 42 άτομα πλήρους απασχόλησης και 77 άτομα μερικής απασχόλησης, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

4 άτομα στην Κάλυμνο: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών στελέχωσης της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου Καλυμνίων.

2 άτομα στην Άρτα: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Ίδρυση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» με Κωδικό ΟΠΣ 6016326 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2021-2027», του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

8 άτομα στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατηγορίας ΙΔΟΧ υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας οκτώ (8) μηνών.

17 άτομα στον Πολύγυρο: Σύμβαση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (9) εννέα μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Τμήματος Αθλητισμού, Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Πολυγύρου.

31 άτομα στην Σκύδρα: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σκύδρας.

4 άτομα στην Θέρμη: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), που εδρεύει στη Θέρμη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

4 άτομα στην Κυπαρισσία: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τριφυλίας (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), που εδρεύει στη Κυπαρισσία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

25 άτομα στα Χανιά: Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χανίων.

61 άτομα στην Κώ: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο ΚΩ.

189 θέσεις στην Αττική

2 άτομα στον Άγιο Δημήτριο:

α) Ένα άτομο ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη έργων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες και

β) Ένα άτομο ΠΕ Ιατρών /Παιδιατρικής με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Ιατρική παρακολούθηση και ενημέρωση της ατομικής καρτέλας των βρεφών και νηπίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

2 άτομα στις Αχαρνές: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών στο Δήμο Αχαρνών που εδρεύει στις Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

46 άτομα στην Κηφισιά: Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών µονάδων.

16 άτομα στην Πετρούπολη: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών στο Δήμο Πετρούπολης.

55 άτομα στον Πειραιά: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πειραιά.

6 άτομα στον Βύρωνα: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Βύρωνος, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλής εκτέλεση Προγραμμάτων άθλησης – παροχή υπηρεσιών – Προετοιμασία και διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

62 άτομα στην Καλλιθέα: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης 39 ατόμων και μερικής απασχόλησης 23 ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

145 θέσεις στο ΥΠΕΣ

Συγκεκριμένα εκδόθηκαν οι προκηρύξεις 2Γ/2025 για 145 μόνιμες θέσεις εργασίας στο ΥΠΕΣ και

Οι υποψήφιοι της 2Γ/2025 πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Κεφάλαιο Β΄ και Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 5 Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 27 Αυγούστου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

69 θέσεις στην ΕΥΑΘ

ΑΣΕΠ 4Κ/2025 που αφορά 69 μόνιμες θέσεις εργασίας στην ΕΥΑΘ

Όσον αφορά την 4Κ/2025 οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (κλικ εδώ), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την 1η Αυγούστου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 18 Αυγούστου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Έρχονται 6 νέες προκηρύξεις για μόνιμες θέσεις

Έξι νέες προκηρύξεις βρίσκονται υπό έκδοση, σύμφωνα με έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής.

Aναλυτικά:

Προκήρυξη 3ΓΒ/2025 για την πλήρωση 43 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. & Ε.Ε.Τ.Π.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Β΄ ΣΤΑΔΙΟ) από επιτυχόντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, σε φορείς του δημοσίου σύμφωνα με τα άρθρα 8 – 25 του ν. 4765/2021: Αποστολή στο Ε.Τ και υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής.

θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. & Ε.Ε.Τ.Π.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Β΄ ΣΤΑΔΙΟ) από επιτυχόντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, σε φορείς του δημοσίου σύμφωνα με τα άρθρα 8 – 25 του ν. 4765/2021: Αποστολή στο Ε.Τ και υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής. Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση 344 κατηγοριών ΠΕ και ΥΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

κατηγοριών ΠΕ και ΥΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας, από πίνακες επιλαχόντων της Προκήρυξης 5Κ/2023 (ΦΕΚ 55/τ. ΑΣΕΠ/23.12.2023), 398 θέσεων κατηγορίας ΔΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων.

θέσεων κατηγορίας ΔΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων. Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΤΕ. Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο και υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής.

Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση 43 θέσεων του κλάδου ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Αποστολή σχεδίου Προκήρυξης για συμφωνία στο φορέα.

θέσεων του κλάδου ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Αποστολή σχεδίου Προκήρυξης για συμφωνία στο φορέα. Επεξεργασία σχεδίου Προκήρυξης Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 20 θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ διαφόρων ειδικοτήτων. Αποστολή εγγράφου συμφωνίας στο φορέα.

Χρυσάνθη Στέτου

Πηγή: cnn.gr