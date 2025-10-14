Ανετράπη νταλίκα - Τραυματίστηκε ο οδηγός - Δείτε εικόνες

Εκτροπή νταλίκας είχαμε τα ξημερώματα της Τρίτης (14/10) στην εθνική οδό έξω από τη Λαμία και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα, στο 200 χλμ, στο ύψος των Θερμοπυλών.
Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 3:00' τα ξημερώματα, όταν σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, «έσκασε» το μπροστινό δεξί λάστιχο του οχήματος με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην μπορεί να συγκρατήσει το βαρύ όχημα, το οποίο βγήκε εκτός οδοστρώματος και ανετράπη στο πρανές της εθνική οδού.
Ο οδηγός διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Λαμίας και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν κινδυνεύει ζωή του.
Η νταλίκα μετέφερε προϊόντα για σούπερ μάρκετ τα οποία σκορπίστηκαν μέσα στα χωράφια.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου:
Πηγή: lamiareport.gr