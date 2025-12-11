Ανεπιθύμητος στη χώρα ήταν ο διαρρήκτης που τραυμάτισε Αστυνομικό

Είχε απασχολήσει και άλλες φορές στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές και το όνομά του ήταν στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών ο διαρρήκτης οικίας στο Διμήνι ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη μετά από επίθεση με μαχαίρι σε αστυνομικό.

Ο διαρρήκτης, ο οποίος είναι ηλικίας 54 ετών από τη Ρουμανία, οδηγήθηκε χθες στην Εισαγγελία Βόλου, και σε βάρος του ασκήθηκε σειρά για σειρά αδικημάτων.

Όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου μετέβησαν την Τρίτη το απόγευμα για έλεγχο σε οικία στο Διμήνι, μετά από ειδοποίηση γειτόνων για κλοπή, ο διαρρήκτης, ο οποίος ήταν ακόμη μέσα στο σπίτι, επιτέθηκε εναντίον τους με μαχαίρια που άρπαξε από την κουζίνα, στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Σημάδευε τους αστυνομικούς και τα έριχνε εναντίον τους από απόσταση. Αμεσα κλήθηκαν ενισχύσεις. Ο ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο χέρι. Ο 54χρονος βλέποντας ότι δεν μπορούσε να διαφύγει, κινήθηκε να κρυφτεί σε δωμάτιο του σπιτιού και τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Πέραν του τραυματισμού του αστυνομικού, διαπιστώθηκε ότι την κατοχή του είχε κοσμήματα από το σπίτι καθώς και το ποσό των 830 ευρώ.

Ο διαρρήκτης οδηγήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Βόλου και εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, οπλοφορία, οπλοχρησία, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη επανείσοδο στη χώρα προσώπου που ήταν ανεπιθύμητο καθώς το όνομά του είχε ενταχθεί στον ΕΚΑΝΑ (Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών) το 2025.

Ο διαρρήκτης φέρεται να υποστηρίζει ότι σκοπός του ήταν να κλέψει και όχι να ασκήσει βία.

Ο 54χρονος παραπέμφθηκε για να απολογηθεί στον ανακριτή Βόλου από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Επισημαίνεται ότι μετά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι ήταν ο δράστης που διέπραξε τις διαδοχικές κλοπές στις Γλαφυρές, σε παντοπωλείο, απ’ όπου αφαίρεσε πράγματα συνολικής αξίας 2.000 ευρώ κατά δήλωση της ιδιοκτήτριας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, και στον Ιερό Ναό Αγίου Γεδεών, απ’ όπου αφαίρεσε από παγκάρι τα χρήματα που βρήκε, συνολικά 6 ευρώ..

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Πηγή: taxydromos.gr