Ανέλαβε Αστυνομικός Διευθυντής ο Αθ. Κουλούρης - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Το όραμά του για μια Αστυνομία που θα είναι παρούσα γειτονιά, στο σχολείο, στον δρόμο, στην καθημερινότητα των πολιτών, με στόχο ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής και όχι φοβισμένος και να τη βλέπει ως στήριγμα και όχι ως απόσταση, παρουσίασε ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Μαγνησίας Αθανάσιος Κουλούρης, στην τελετή ανάληψης των καθηκόντων του σήμερα, από τον Ταξίαρχο Γεώργιο Ντιζέ, ο οποίος παρέδωσε τη διοίκηση και αναλαμβάνει Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας.

Η τελετή έγινε παρουσία του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου και των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, εκπρόσωποι τοπικών φορέων αξιωματικών και υπαξιωματικών της Αστυνομίας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ Χρ. Μπουκώρος και Χρ. Τριαντόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Βόλου Σοφία – Μαρία Βαΐτση, οι διοικητές της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών και της 111 Πτέρυγας Μάχης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος.



Ο Ταξίαρχος Γ. Ντιζές τόνισε ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας ήταν σταθμός ζωής για εκείνον όπου έζησε στιγμές ευθύνης, δοκιμασιών και βαθιάς ικανοποίησης, καθώς επιβεβαιώθηκε η αξία της προσφοράς και του καθήκοντος, δημιουργήθηκαν συναδελφικοί και ανθρώπινοι δεσμοί που ξεπερνούν τον χρόνο.



Όπως είπε με σχέδιο, συνεργασία και επαγγελματισμό εργαστήκαμε για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την ενίσχυση ασφάλειας του πολίτη, ενώ ανταποκριθήκαμε σε προκλήσεις όπως οι διαχείριση και η αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων όπως ο Daniel και Elias, καθώς και οι εκρήξεις στην περιοχή της Ν. Αγχιάλου.

Ακόμη ανέφερε ότι παραδίδει την ηγεσία σε έναν άξιο αξιωματικό, συνεργάτη του τα τελευταία τρία χρόνια, που γνωρίζει τον τόπο, έχει εμπειρία, ήθος και εγγυάται τη συνέχιση του έργου με επιτυχία.

Ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Αθανάσιος Κουλούρης τόνισε ότι η θέση που αναλαμβάνει δεν είναι τίτλος και προσωπική επιβράβευση, αλλά καθήκον απέναντι στους πολίτες, στους συναδέλφους και στον θεσμό που υπηρετούμε με συνέπεια και υπευθυνότητα.



«Γνωρίζω τις απαιτήσεις, τις πιέσεις, τις προκλήσεις, αλλά και τις θυσίες που πολλές φορές γίνονται μακριά από τις οικογένειές μας, σε ώρες δύσκολες και απαιτητικές. Γνωρίζω τι σημαίνει να βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή, να καλείσαι να πάρεις αποφάσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να λειτουργείς με ψυχραιμία σε συνθήκες έντασης. Αλλά γνωρίζω και κάτι ακόμη: ότι με σοβαρότητα, με σχέδιο, με συνεργασία και με αίσθημα ευθύνης, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της εποχής και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων», επισήμανε.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή, ζούμε σε μια περίοδο διαρκών αλλαγών. Οι μορφές εγκληματικότητας εξελίσσονται, η τεχνολογία μεταβάλλει το πεδίο δράσης και η κοινωνία έχει αυξημένες προσδοκίες από όλους μας. Ο ρόλος της Αστυνομίας γίνεται καθημερινά πιο σύνθετος και πιο απαιτητικός. Δεν καλούμαστε μόνο να επιβάλλουμε τον νόμο. Καλούμαστε να τον υπηρετούμε με ορθή κρίση, με ισορροπία και με ανθρωπιά. Να εφαρμόζουμε το καθήκον μας με επαγγελματισμό, αλλά και με σεβασμό στον άνθρωπο, στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπειά του.

Η διοικητική μου φιλοσοφία στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: τον σεβασμό, τη διαφάνεια, τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα, ανέφερε ο κ. Κουλούρης.



Όπως είπε, η Αστυνομία είναι μέρος της κοινωνίας. Δεν λειτουργεί αποκομμένα από αυτήν. Είμαστε παρόντες στη γειτονιά, στο σχολείο, στον δρόμο, στην καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος μας είναι ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής και όχι φοβισμένος. Να μας βλέπει ως στήριγμα και όχι ως απόσταση.

Ο ίδιος είπε ότι το όραμά του είναι απλό και ρεαλιστικό. Μια Διεύθυνση Αστυνομίας: που λειτουργεί οργανωμένα, που προλαμβάνει αντί να θεραπεύει και καταστέλλει αποτελεσματικά όταν η ανάγκη το απαιτεί πλέον, που σέβεται τον Πολίτη, που προστατεύει τον αδύναμο και που στηρίζει τον έντιμο επαγγελματία, χωρίς υπερβολές, χωρίς θόρυβο, με καθημερινή, συστηματική και ουσιαστική δουλειά.

