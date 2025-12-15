Άνδρες γνωστοί στη “νύχτα” έδωσαν ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους-Στη θέα του όπλου ο ένας εμβόλισε μοτοσικλέτα

Του Νίκου Αν. Σύφαντου

Σκηνές Αστυνομικής ταινίας εκτυλίχτηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα και πιο συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ρίτσου και Σεφέρη.

Πιο συγκεκριμένα δύο άτομα γνωστά στο χώρο της νύχτας της Πάτρας έδωσαν ραντεβού στο προαναφερόμενο σημείο προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές που κατά πληροφορίες αφορούσαν σε γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους ο ένας φέρεται να κρατούσε όπλο και ο άλλος ρόπαλο.

Σύμφωνα με το tempo24.news ο δεύτερος στη θέα του όπλου μπήκε στο αυτοκίνητό του και εμβόλισε τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ο πρώτος μαζί με ένα ακόμη συνεργό του αμέσως μετά πάλι με το αυτοκίνητο του μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας και κατήγγειλε ότι απειλήθηκε με όπλο.

Οι αστυνομικοί πήγαν αμέσως στο σημείο, όπου βρήκαν το ρόπαλο και κάποια άλλα αντικείμενα όχι όμως όπλο ωστόσο μετά την καταγγελία του εντοπίστηκαν και προσήχθησαν στην Ασφάλεια Πατρών οι δύο άλλοι φερόμενοι ως δράστες.

Κατά τη διάρκεια της κράτησης τους ο καταγγέλλων οδήγησε τους αστυνομικούς σε χωράφι στην περιοχή του Σουλίου όπου και υπέδειξε χώρο όπου ήταν κρυμμένο ένα τσαντάκι το οποίο περιείχε ένα όπλο τύπου Τοκάρεφ και το οποίο -κατά τον καταγγέλλοντα ανήκε στον έναν από τους άλλους δύο.

Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν το όπλο και στη συνέχεια ενημέρωσαν την εισαγγελία.

Και οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής στο δικαστικό μέγαρο όπου τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για παράβαση του νόμου περί όπλων και αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΩΡΑ 11.23 ΠΜ

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, χθες τα ξημερώματα, λόγω προσωπικών διαφορών, οι δυο κατηγορούμενοι επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα, συναντήθηκαν με τον τρίτο κατηγορούμενο και με την χρήση ρόπαλου και πυροβόλου όπλου, απείλησαν τον τελευταίο, ο οποίος φοβούμενος για την σωματική του ακεραιότητα, εμβόλισε την μοτοσικλέτα με το όχημα του, τραυματίζοντας στο πόδι τον έναν επιβαίνοντα – συλληφθέντα και τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα μετέβησαν στον τόπο του περιστατικού οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους δυο κατηγορούμενους, ενώ περισυνέλεξαν και κατέσχεσαν ένα μεταλλικό ρόπαλο.

Ο τρίτος κατηγορούμενος κατήγγειλε το περιστατικό στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς σημείο σε αγροτεμάχιο σε περιοχή της Πάτρας, όπου είχε αποκρύψει ένα πυροβόλο όπλο και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σε έρευνες που πραγματοποίησαν κοντά στον τόπο του περιστατικού, καθώς και σε αγροτεμάχιο σε περιοχή της Πάτρας, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν :

-1- πιστόλι, με γεμιστήρα που περιείχε τρία φυσίγγια

-1- περιλαίμιο τύπου «full-face»

-3- φυσίγγια

-1- σακίδιο μέσης και γάντια εργασίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.