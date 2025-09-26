Άνδρας σε αμόκ μπήκε στα ΕΛΤΑ και προκάλεσε επεισόδια-Άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας

Σε κατάσταση αμόκ ένας άνδρας μπήκε σήμερα Παρασκευή το πρωί στο κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Πάτρα στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Ζαΐμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tenpo24.news ο 47χρονος προκάλεσε επεισόδιο και ένταση με αποτέλεσμα να κληθεί από τους υπαλλήλους η Αστυνομία.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί αυτός είχε φύγει. Όμως στη συνέχεια επέστρεψε με την ίδια συμπεριφορά και στη συνέχεια αποχώρησε ξανά. Μετά από έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν στην οδό Αγίου Ανδρέου και να τον οδηγήσουν στο πρώτο Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο άνδρας έχει ψυχιατρικό ιστορικό και αναμένεται να οδηγηθεί στο Νοσοκομείο για ιατρική εκτίμηση.