Άνδρας πυροβόλησε με καραμπίνα στον αέρα και τραυμάτισε τη γειτόνισσά του

Συνελήφθη, χθες (23-11-2025) το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, λίγο νωρίτερα, ο ανωτέρω πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο στον αέρα, με αποτέλεσμα, ένεκα της βολής, να τραυματιστεί ελαφρά από σκάγια ημεδαπή γυναίκα που βρισκόταν σε διπλανή οικία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας απ’ όπου αποχώρησε μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Κατασχέθηκαν το προαναφερόμενο όπλο και ένα βληθέν φυσίγγιο.