Άνδρας έτρεχε γυμνός στους δρόμους με μαχαίρι

Ασύλληπτες σκηνές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή των Καμινίων με πρωταγωνιστή έναν άνδρα που βρισκόταν σε αλλόφρονα κατάσταση, όπως περιγράφουν στο Cretalive.gr αυτόπτες μάρτυρες. Ήταν σε τέτοια διέγερση που πέταξε ρούχα και εσώρουχο και άρχισε να τρέχει γυμνός στο δρόμο.

Νωρίτερα, λένε οι μαρτυρίες, είχε εκσφενδονίσει στο δρόμο … κιλά από φρούτα που ήταν φορτωμένα στην καρότσα αγροτικού, φώναζε και ωρυόταν, κρατώντας στο χέρι ένα μαχαίρι, το οποίο όμως ουδέποτε έστρεψε εναντίον κάποιου, ούτε και απείλησε κανέναν. Το όλο σκηνικό ήταν λυπηρό αλλά και ανησυχητικό για τον ίδιο τον άνθρωπο και έτσι περίοικοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ αλλά και την Αστυνομία.

Πράγματι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για την περίπτωση του συγκεκριμένου ατόμου που εκτιμάται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή και άλλων ουσιών-είναι κάτι προς διερεύνηση-προκειμένου να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.