Άνδρας έσυρε σκύλο με αυτοκίνητο μέχρι θανάτου

Συνελήφθη, προχθες (22-10-2025) το βράδυ στην Καρδίτσα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καρδίτσας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, χθες το μεσημέρι στην Καρδίτσα, οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, έσυρε σκύλο με σκοινί περασμένο στον λαιμό του για αρκετή απόσταση, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ζώου.

Διαβάστε επίσης

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο δράστης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας.