Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης στην Παραλία Πατρών, σε περιστατικό που κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του best.gr, γείτονας του άνδρα, ανησυχώντας καθώς είχε μέρες να τον δει, ενημέρωσε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι, αφού άνοιξαν την πόρτα του διαμερίσματος, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νεκρός. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες και οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια του θανάτου.