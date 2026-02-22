Άνδρας έχασε την ψυχραιμία του - Έσπρωξε Αστυνομικό στο κεφάλι με την παλάμη του χεριού του και του τράβηξε με δύναμη τον υπηρεσιακό σκούφο

Σκηνές έντασης που κατέληξαν σε σύλληψη εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (21/02) στις 12:30 μ.μ. περίπου, στο κέντρο της Καστοριάς, όταν ένας έλεγχος ρουτίνας για παράνομη στάθμευση μετατράπηκε σε σοβαρό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, όλα ξεκίνησαν όταν δύο στελέχη της Τροχαίας Καστοριάς εντόπισαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο σταθμευμένο παράνομα στην αφετηρία των αστικών λεωφορείων. Το όχημα δεν εμπόδιζε μόνο την κίνηση των λεωφορείων, αλλά είχε κλείσει και την πρόσβαση στο πεζοδρόμιο, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των πεζών.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη βεβαίωση της παράβασης, η οποία προέβλεπε χρηματικό πρόστιμο ύψους 30 ευρώ και διοικητικό μέτρο αφαίρεσης του διπλώματος οδήγησης για 40 ημέρες.

Μόλις ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου αντιλήφθηκε την αφαίρεση του διπλώματος, έχασε την ψυχραιμία του. Σε μια προσπάθεια να αποφύγει την βεβαίωση της παράβασης, μπήκε στο αυτοκίνητο και ανέπτυξε ταχύτητα, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν την τελευταία στιγμή να αποφύγουν την παράσυρση.

Αφού το όχημα ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα πιο κάτω, η κατάσταση οξύνθηκε περαιτέρω. Ο οδηγός, εξαγριωμένος, άρχισε να φωνάζει και χειροδίκησε κατά του ενός αστυνομικού, σπρώχνοντάς τον στο κεφάλι με την παλάμη του χεριού του και τραβώντας του με δύναμη τον υπηρεσιακό σκούφο.

Η κατάληξη για τον ηλικιωμένο ήταν η άμεση σύλληψή του. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο, ενώ ο αστυνομικός που δέχθηκε την επίθεση υπέβαλε μήνυση εναντίον του για τη χειροδικία και την εξύβριση.

Πλέον, ο συλληφθείς βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έχοντας να διαχειριστεί πολύ σοβαρότερες κατηγορίες από μια απλή κλήση της τροχαίας.

