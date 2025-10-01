Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Νεροτριβιάς στην Εύβοια ο θάνατος ενός 60χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, στο σπίτι μέσα βρέθηκε όπλο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει τον χώρο και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται κανένα σενάριο μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, η σορός του 60χρονου αναμένεται να μεταφερθεί για νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Το δυσάρεστο περιστατικό έχει σκορπίσει θλίψη στο χωριό, με τους κατοίκους να μιλούν για έναν άνθρωπο που ήταν γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία.