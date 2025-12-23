Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος κοντά στο σπίτι του

Ένας άνδρας ρουμανικής καταγωγής, γεννημένος το 1959, βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί στα Μάσαρη, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της dimokratiki.gr, εντοπίστηκε κρεμασμένος με σπάγγο σε μουριά, σε εξωτερικό χώρο κοντά στο σπίτι όπου διέμενε. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου, καθώς και συνεργείο της Σήμανσης, που πραγματοποίησαν αυτοψία.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως αυτοχειρία, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Δαμιανός Αθανασίου

