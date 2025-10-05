Άνδρας 48 ετών έβαλε τέλος στη ζωή του

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία των Καλυθιών στην Ρόδο, έπειτα από την αυτοκτονία ενός άνδρα 48 ετών, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι του, με την είδηση να σκορπά θλίψη και απορία σε μια μικρή κοινότητα που παραμένει βυθισμένη στο πένθος.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr ο άνδρας, ελληνικής καταγωγής, γεννημένος το 1977, εντοπίστηκε απαγχονισμένος από τον ίδιο του τον αδελφό. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο βρέθηκε διασώστης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ανάνηψης. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, ο άνδρας δεν επανήλθε.

Η αστυνομία που έφτασε στο σημείο απέκλεισε εξ αρχής το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Από τα στοιχεία και τη μαρτυρία του αδελφού προκύπτει ότι πρόκειται για αυτοκτονία, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο 48χρονος αντιμετώπιζε έντονα ψυχολογικά προβλήματα. Παρά τα σημάδια πίεσης, τίποτα δεν προμήνυε το τραγικό τέλος, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο δραματικό.

Η καθημερινότητα σε ένα μικρό χωριό, όπου όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, κάνει τέτοιες απώλειες ακόμη πιο βαριές. Οι κάτοικοι εκφράζουν σοκ και θλίψη, αδυνατώντας να πιστέψουν πως ένας δικός τους άνθρωπος οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση.