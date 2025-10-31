Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες της 11-10-2025 στη Λεωφ. Λαυρίου στην περιοχή του Λαυρίου

Το Σάββατο 11-10-2025 και περί ώρα 02:20΄, επί της συμβολής της Λεωφ. Λαυρίου με την Παλαιά Λεωφ. Λαυρίου, στο ρεύμα προς Λαύριο, περιοχής Δήμου Λαυρεωτικής, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενη δίκυκλη μοτοσυκλέτα, η οποία εξετράπη δεξιά της πορείας της και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη μόρφωση πληρέστερης εικόνας, παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα να επικοινωνήσει με το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής στο τηλέφωνο: 2299069490.