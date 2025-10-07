Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη: Ο Άρειος Πάγος ανασύρει τις ευθύνες των αστυνομικών

Μια σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη, καθώς ο Άρειος Πάγος αποφάσισε να ανοίξει εκ νέου τον φάκελο, εστιάζοντας στις ευθύνες υψηλόβαθμων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Η αποκάλυψη έγινε από την εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ», φέρνοντας στο φως μια ανατροπή που ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα.

Η επανεξέταση της υπόθεσης προέκυψε μετά από μηνυτήρια αναφορά απόστρατου ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε στοιχεία που αφορούν την επιχειρησιακή αδράνεια και την ευθύνη συγκεκριμένων στελεχών. Οι αξιωματικοί κατηγορούνται ότι δεν απέτρεψαν την κάθοδο των Κροατών χούλιγκανς στην Αθήνα, ούτε παρενέβησαν εγκαίρως για να αποτραπεί η αιματηρή συμπλοκή που οδήγησε στη δολοφονία του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ, έξω από την OPAP Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον Αύγουστο του 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπόθεση για τις ευθύνες των αστυνομικών είχε αρχειοθετηθεί δύο φορές, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση. Ωστόσο, η νέα παρέμβαση του Αρείου Πάγου ανοίγει ξανά το ζήτημα, σε μια περίοδο που η κοινή γνώμη εξακολουθεί να ζητά απαντήσεις και δικαιοσύνη.

Παράλληλα, παραμένει μη ταυτοποιημένος ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σύνθετη και ευαίσθητη. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η Δικαιοσύνη καλείται πλέον να εξετάσει όχι μόνο τις ποινικές ευθύνες των δραστών, αλλά και τις ενδεχόμενες παραλείψεις των αρμόδιων αρχών. Η νέα τροπή στην υπόθεση Κατσούρη επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αστυνομικής διαχείρισης οργανωμένης βίας και της ευθύνης των κρατικών μηχανισμών στην πρόληψη τραγικών περιστατικών.

