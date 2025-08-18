Ανατροπή ασθενοφόρου στο Γουδί, μετέφερε ασθενή - ΦΩΤΟ

Ατύχημα με ανατροπή ασθενοφόρου σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Μικράς Ασίας κοντά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στο Γουδί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε σοβαρή κατάσταση είναι ο 50χρονος ασθενής του ιδιωτικού ασθενοφόρου, ενώ δεν έχει τραυματιστεί το πλήρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο μοτοσικλέτες ταχείας ανταπόκρισης και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όλοι διεκομίσθησαν στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Στο σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβών.

