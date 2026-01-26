Ανασυγκρότηση του Ανώτερου Συμβουλίου Κρίσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Δείτε την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, που αναρτήθηκε πριν λίγο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Ανασυγκροτούμε το Ανώτερο Συμβούλιο Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :

α. Τακτικά Μέλη :

1. Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ Παναγιώτης, ως Πρόεδρος

2. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΣΤΑΓΑΚΗΣ Μαρίνος

3. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

4. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ Παναγιώτης

5. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης

β. Αναπληρωματικά Μέλη :

1. Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΣΚΟΥΡΑΣ Ιωάννης, ως Πρόεδρος

2. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΛΑΣΚΟΣ Σπυρίδων

3. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΚΑΜΠΡΑΣ Αθανάσιος

4. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος

5. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Λάμπρος

- Όταν το Συμβούλιο αυτό κρίνει Υγειονομικούς Αξιωματικούς, ο νεότερος Υποστράτηγος αντικαθίσταται από τον Υποστράτηγο Ειδικών Καθηκόντων - Υγειονομικό ΠΟΥΛΙΑΝΟ Γεώργιο.



- Ως Γραμματέας ορίζεται ο Αστυνόμος Α΄ ΡΕΝΤΑΣ Ανάργυρος και αναπληρωτής του ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΡΑΠΤΗΣ Βασίλειος.