Αναπροσαρμόζονται τα Τροφεία Αστυνομικών Σκύλων

Άλλο ένα αίτημα της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων ικανοποιείται μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις μας.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία, με έγγραφά της κατόπιν αιτημάτων Πρωτοβαθμίων Ενώσεων που συμπεριλαμβάνονται και στο Ψήφισμα του τελευταίου, του 35ου πανελλαδικού μας συνεδρίου (500/3/54 από 06 Δεκεμβρίου 2016, 309/8/2α από 10 Φεβρουαρίου 2025, 309/8/3α από 11 Μαρτίου 2025, 309 /8/4α από 14 Μαρτίου 2025, Ψήφισμα συνεδρίου από 28 Φεβρουαρίου 2025, 309/8/5 από 08 Οκτωβρίου 2025 κλπ) είχε επισημάνει την αναγκαιότητα αύξησης – αναπροσαρμογής των τροφείων και της νοσηλευτικής παροχής για τους αστυνομικούς σκύλους, καθώς επίσης και την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ έτσι ώστε ο χρόνος καταβολής της σχετικής αποζημίωσης των τροφείων να μην λειτουργεί εις βάρος των συναδέλφων μας.

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο, υπ’ αριθμ. 28006/25/2335491 από 29/10/2025 της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., το πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα για το έτος 2026, αυξήθηκε σε 300 ευρώ μηνιαίως.