Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων στον νομό Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας

Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 29 Δεκεμβρίου του έτους 2025 έως 04 Ιανουαρίου του έτους 2026) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, θα είναι τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ:

Δευτέρα (29-12-2025) και ώρες από 18:00 έως 24:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά- Μεγάλο Σειρήνι – Μικρό Σειρήνι – Αμυγδαλιές – Αηδόνια – Κληματάκι – Άγιος Γεώργιος – Κιβωτός – Τραπεζούντα – Κοκκινιά – Πολύδενδρο – Ταξιάρχης – Μηλιά – Βατόλακκος – Ελεύθερο β και α –Ασπρόκαμπος – Μυρσίνη – Γρεβενά.

Γρεβενά- Μεγάλο Σειρήνι – Μικρό Σειρήνι – Αμυγδαλιές – Αηδόνια – Κληματάκι – Άγιος Γεώργιος – Κιβωτός – Τραπεζούντα – Κοκκινιά – Πολύδενδρο – Ταξιάρχης – Μηλιά – Βατόλακκος – Ελεύθερο β και α –Ασπρόκαμπος – Μυρσίνη – Γρεβενά. Τρίτη (30-12-2025) και ώρες από 18:00 έως 24:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά – Δεσπότης – Πηγαδίτσα – Σιταράς – Κηπουρειό – Πριονιά – Καλλιθέα – Κρανιά – Μικρολίβαδο – Γρεβενά.

Γρεβενά – Δεσπότης – Πηγαδίτσα – Σιταράς – Κηπουρειό – Πριονιά – Καλλιθέα – Κρανιά – Μικρολίβαδο – Γρεβενά. Τετάρτη (31-12-2025) και ώρες από 18:00 έως 24:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά – Μαυραναίοι – Μαυρονόρος – Κοσμάτι – Σταυρός – Παρώρειο – Τρίκωμο – Μοναχίτι – Ζιάκας – Σπήλαιο – Αβδέλλα – Περιβόλι – Γρεβενά.

Γρεβενά – Μαυραναίοι – Μαυρονόρος – Κοσμάτι – Σταυρός – Παρώρειο – Τρίκωμο – Μοναχίτι – Ζιάκας – Σπήλαιο – Αβδέλλα – Περιβόλι – Γρεβενά. Παρασκευή (02-01-2026) και ώρες από 09:00 έως 15:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά – Καλαμίτσι – Πόρος – Μικροκλεισούρα – Πιστικό –Κνιδή – Πυλωροι – Βάρη – Έξαρχος – Ποντινή – Παλαιοχώρι – Νεοχώρι – Δίπορο – Σαρακήνα – Κεντρό – Νησί – Αγαλαίοι – Ιτέα -Αγάπη – Καλόχη – Γρεβενά.

Γρεβενά – Καλαμίτσι – Πόρος – Μικροκλεισούρα – Πιστικό –Κνιδή – Πυλωροι – Βάρη – Έξαρχος – Ποντινή – Παλαιοχώρι – Νεοχώρι – Δίπορο – Σαρακήνα – Κεντρό – Νησί – Αγαλαίοι – Ιτέα -Αγάπη – Καλόχη – Γρεβενά. Κυριακή (04-01-2026) και ώρες από 18:00 έως 24:00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γρεβενά – Έλατος – Καληράχη – Μέγαρο – Κυπαρίσσι – Καλονή – Τρίκορφο – Δασύλλιο – Άγιος Κόσμας – Κυδωνιές – Εκκλησίες – Λειψί – Ροδιά – Σύδενδρο – Οροπέδιο – Γρεβενά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

Δευτέρα (29-12-2025) και ώρες από 15.00 έως 22.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά – Δισπηλιό – Μαυροχώρι – Πολυκάρπη – Τοιχιό – Μεταμόρφωση – Φωτεινή – Σταυροπόταμος – Ελισσότοπος – Βασιλειάδα – Βέργα – Κλεισούρα – Λιθιά – Κορησός – Αμπελόκηποι – Μηλίτσα – Κωσταράζι – Βογατσικό – Γέρμας – Δισπηλιό – Καστοριά.

Καστοριά – Δισπηλιό – Μαυροχώρι – Πολυκάρπη – Τοιχιό – Μεταμόρφωση – Φωτεινή – Σταυροπόταμος – Ελισσότοπος – Βασιλειάδα – Βέργα – Κλεισούρα – Λιθιά – Κορησός – Αμπελόκηποι – Μηλίτσα – Κωσταράζι – Βογατσικό – Γέρμας – Δισπηλιό – Καστοριά. Τρίτη (30-12-2025) και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά – Δενδροχώρι – Ιεροπηγή – Αγία Κυριακή – Οινόη – Άνω και Κάτω Πτεριά –Πολυάνεμος– Καλοχώρι –Τσάκωνη – Πεντάβρυσος – Ομορφοκκλησιά – Υψηλό – Αυγή –Χιλιόδενδρο – Ποριά – Καστοριά.

Καστοριά – Δενδροχώρι – Ιεροπηγή – Αγία Κυριακή – Οινόη – Άνω και Κάτω Πτεριά –Πολυάνεμος– Καλοχώρι –Τσάκωνη – Πεντάβρυσος – Ομορφοκκλησιά – Υψηλό – Αυγή –Χιλιόδενδρο – Ποριά – Καστοριά. Τετάρτη (31 -12-2025) και ώρες από 00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά – Μανιάκοι – Κρανοχώρι – Άνω και Κάτω Πτελέα – Αγία Άννα – Νεστόριο –Κοτύλη – Κυψέλη – Επταχώρι – Χρυσή – Πευκόφυτο – Πεύκο – Καστοριά.

Καστοριά – Μανιάκοι – Κρανοχώρι – Άνω και Κάτω Πτελέα – Αγία Άννα – Νεστόριο –Κοτύλη – Κυψέλη – Επταχώρι – Χρυσή – Πευκόφυτο – Πεύκο – Καστοριά. Παρασκευή (02-01-2026) και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά – Λεύκη – Κορομηλιά – Ν. Οικισμός Κορεστίων – Κρανιώνας – Μαυρόκαμπος –Χαλάρα – Μακροχώρι – Μελάς – Άνω Μελάς –Άγιος Αντώνιος – Βυσσινιά – Οξυά-Πολυκέρασος – Τοιχιό – Σιδηροχώρι – Κεφαλάρι – Απόσκεπος – Καστοριά.

Καστοριά – Λεύκη – Κορομηλιά – Ν. Οικισμός Κορεστίων – Κρανιώνας – Μαυρόκαμπος –Χαλάρα – Μακροχώρι – Μελάς – Άνω Μελάς –Άγιος Αντώνιος – Βυσσινιά – Οξυά-Πολυκέρασος – Τοιχιό – Σιδηροχώρι – Κεφαλάρι – Απόσκεπος – Καστοριά. Σάββατο (03-01-2026) και ώρες από 09.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καστοριά – Λαχανόκηποι – Λακκώματα – Κρύα Νερά – Σπήλαια – Ζευγοστάσιο – Άνω και Κάτω Περιβόλι – Καστανόφυτο – Άγ.Ηλίας – Σπήλιος – Κερασώνα – Ανθηρό – Νόστιμο –Βέλος – Διαλεκτό – Βοτάνι – Αμμουδάρα – Ασπροκκλησιά – Αμπελοχώρι – Ασπρονέρι –Κρεμαστή – Λάγουρα – Καστοριά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: