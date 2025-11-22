Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την εβδομάδα από 24 έως 30-11-2025

Ανακοινώνεται ότι για την εβδομάδα από 24 έως 30-11-2025, τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (Κ.Α.Μ.), της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, ανά Διεύθυνση Αστυνομίας, θα είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας:

Δευτέρα (24-11-2025) από 08:00 έως 14:00

Δρομολόγιο: Σκορπονέρια – Λουκίσια – Ριτσώνα – Καλοχώρι – Παραλία Αυλίδας –Μόρφα.

Τρίτη (25-11-2025) από 06:00 έως 14:00

Δρομολόγιο: Σκορπονέρια – Λουκίσια – Ριτσώνα – Καλοχώρι – Παραλία Αυλίδας –Μόρφα.

Τετάρτη (26-11-2025) από 18:00 έως 24:00

Δρομολόγιο: Θεολόγο – Πούρνο – Μίστρο – Καμπιά – Στενή – Στρόπωνες – Λάμαρη – Χιλιαδού.

Πέμπτη (27-11-2025) από 09:00 έως 15:00

Δρομολόγιο: Γέροντας – Σέττα.

Παρασκευή (28-11-2025) από 08:00 έως 14:00

Δρομολόγιο: Σκορπονέρια – Λουκίσια – Ριτσώνα – Καλοχώρι – Παραλία Αυλίδας –Μόρφα.

Σάββατο (29-11-2025) από 06:00 έως 14:00

Δρομολόγιο: Σκορπονέρια – Λουκίσια – Ριτσώνα – Καλοχώρι – Παραλία Αυλίδας –Μόρφα.

Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας:

Δευτέρα (24-11-2025) από 07:30 έως 14:30

Δρομολόγιο: Κυπαρίσσι – Κυρτώνη –Τραγάνα – Προσκυνάς – Θεολόγος – Μαλεσίνα – Λάρυμνα – Μαρτίνο.

Τρίτη (25-11-2025) από 07:30 έως 14:30

Δρομολόγιο: Μόδι – Παναγίτσα – Ελάτεια – Τιθορέα – Κ. Τιθορέα – Αγ. Μαρίνα –

Αγ. Παρασκευή – Λευκοχώρι –Σφάκα.

Τετάρτη (26-11-2025) από 07:30 έως 14:30

Δρομολόγιο: Θερμοπύλες – Αγ. Τριάδα – Καρυά – Κόμνινα – Ρεγγίνι – Καλλίδρομο – Μενδενίτσα – Ανάβρα.

Πέμπτη (27-11-2025) από 07:30 έως 14:30

Δρομολόγιο: Αχλαδιά – Πετρωτό – Γερακλή – Αγραπιδιά – Βαρδαλή – Ν. Μοναστήρι – Σοφιάδα – Πετρίλια – Βελεσιώτες – Εκκάρα – Θαυμακός – Πουρνάρι – Γαβράκια.

Παρασκευή (28-11-2025) από 07:30 έως 14:30

Δρομολόγιο: Αρκίτσα – Λιβανάτες – Π. Λιβανατών – Μεγαπλάτανος – Γουλέμι –Έξαρχος – Καλαπόδι – Ζέλι.

Σάββατο (29-11-2025) από 08:00 έως 13:00

Δρομολόγιο: Λιανοκλάδι – Στύρφακα – Μοσχοκαρυά – Λαδικού – Ροδωνιά –Βασιλικά – Καρυά – Μεξιάτες – Κομποτάδες – Κωσταλέξη.

Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας:

Δευτέρα (24-11-2025) από 07:00 έως 15:00

Δρομολόγιο: Αγ. Σπυρίδωνας – Τολοφώνα – Αγ. Πάντες – Γαλαξίδι – Τριταία.

Τρίτη (25-11-2025) από 07:00 έως 15:00

Δρομολόγιο: Τρίκορφο – Καστράκι – Πευκάκι – Νέα Κούκουρα – Μοναστηράκι.

Τετάρτη (26-11-2025) από 07:00 έως 15:00

Δρομολόγιο: Διχώρι – Κόκκινο – Άβορος – Δωρικό.

Πέμπτη (27-11-2025) από 07:00 έως 15:00

Δρομολόγιο: Αθανάσιος Διάκος – Μουσουνίτσα – Συκιά – Λευκαδίτι – Πεντάπολη.

Παρασκευή (28-11-2025) από 20:00 έως 03:00

Δρομολόγιο: Προσήλιο – Βίνιανη – Δροσοχώρι – Αγ. Γεώργιος – Αγ. Κωνσταντίνος.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της ζωντανής επικοινωνίας με τους πολίτες, με τις τοπικές κοινωνίες και οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες (Κ.Α.Μ.) είναι ένας θεσμός που επιβεβαιώνει την διάσταση αυτή, αναδεικνύοντας το κοινωνικό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία βρίσκεται πάντα δίπλα στον πολίτη.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες της Περιφέρειάς μας, να εμπιστεύονται όλους τους αστυνομικούς και αυτούς των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων και να απευθύνονται σε αυτούς για οτιδήποτε και αν χρειαστούν.