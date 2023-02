Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση σε αστυνομικούς στα Εξάρχεια και την φωτιά σε πολυτελές αυτοκίνητο

Οι «Σύντροφοι στις φλόγες της εξέγερσης» ανέλαβαν με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα indymedia την ευθύνη για τη «φωτιά σε πολυτελές αυτοκίνητο και μολότοφ στη διμοιρία της πλατείας στα Εξάρχεια».

Αναλυτικά το κείμενο τους

Διαβάστε επίσης

Τρίτη βράδυ, Μπλίνκεν στην Ελλάδα, στρατός κατοχής στα Εξάρχεια. Πορείες κηδείες ολιγομελείς, πολλά πανό με 10 άτομα το καθένα, η ματαιοδοξία κυβερνάει παγκόσμια κατ' εντολή Αμερικής και με τα συγχαρίκια ντόπιων δοσίλογων και εντεταλμένων του yes mister και των thank you master. Το ΚΚΕ πάλι μοναχικό, πάλι στη μιζέρια του ανάμεσα στο δεν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για επανάσταση και στο δε θέλουμε να κυβερνήσουμε. Στα Εξάρχεια εναλλακτικός τρόπος ζωής με τον δικό τους Αμερικανισμό των μπαρς, των τουριστών, των airbnb, της ψευτοκουλτούρας και των δικαιωματιστών.

Ανάμεσα σε όλα αυτά κάτι ξύπνησε στη νύχτα και έλαμψε. Κάτι που σας θύμισε την εποχή πριν τον Δεκέμβρη που κάθε εβδομάδα οι δυνάμεις καταστολής δεχόντουσαν την οργή των εξεγερμένων ζωών με την μορφή φωτιάς και βενζίνης.

Ένα πολυτελές αυτοκίνητο ήταν η αρχή και η συνέχεια οδοφράγματα και επίθεση στους μπάτσους που έχουν στρατοπεδεύσει στην πλατεία.

Δεν έχετε θέση εδώ. Τα Εξάρχεια ανήκουν στους εξεγερμένους και θα δεχόσαστε την οργή τους όλο και πιο συχνά μέχρι να καταλάβετε πως είστε ανεπιθύμητοι κι εσείς και ο εναλλακτισμός που σας ανέχεται σαν θεατής και ο εξευγενισμός που φέρατε όλοι μαζί με τον σχεδιασμό και τις ευλογίες δημάρχου και κράτους.

Μέχρι τα οδοφράγματα να ξαναδείξουν σε όλους τους τυράννους του κόσμου, στον κάθε αξιωματούχο που διαφεντεύει το ελληνικό προτεκτοράτο, σε κάθε ντόπιο δοσίλογο πολιτικάντη, σε κάθε εξουσιαστή και εκμεταλλευτή και σε κάθε όργανο καταστολής τους πως η φωτιά μας δεν καταστέλλεται, φουντώνει!

Σύντροφοι στις φλόγες της εξέγερσης