Ανακοίνωση του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. Ηπείρου - Ιονίων Νήσων

Ο Σύλλογος Πολιτικού Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας Ηπείρου – Ιονίων Νήσων πραγματοποίησε επίσκεψη στα γραφεία της μεταφορικής εταιρείας PTL, στο πλαίσιο της επαφής και συνεργασίας με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας και επιδεικνύουν έμπρακτα κοινωνική ευαισθησία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη του Συλλόγου ενημερώθηκαν για τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της εταιρείας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δωρεά που προσέφερε η εταιρεία PTL, την οποία ο Σύλλογος υποδέχθηκε με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη.

Η PTL είναι μεταφορική εταιρεία με έδρα την Άρτα και μακρά παρουσία στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών από το 1954. Δραστηριοποιείται στις μεταφορές ξηρού φορτίου και φορτίων ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ενώ διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στη μεταφορά ζωντανών ψαριών σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποτελώντας σημείο αναφοράς στον συγκεκριμένο τομέα. Εξυπηρετεί ένα ισχυρό πελατολόγιο μεγάλων επιχειρήσεων, πραγματοποιώντας κυρίως μεταφορές από την Αττική προς τη Δυτική Ελλάδα και αντίστροφα. Η εταιρεία διαθέτει στόλο 35 σύγχρονων φορτηγών οχημάτων, σύγχρονες εγκαταστάσεις logistics στην Άρτα, καθώς και υποκαταστήματα στα Ιωάννινα, την Κέρκυρα και την Αθήνα, προσφέροντας αξιόπιστες και ευέλικτες λύσεις μεταφοράς υψηλών προδιαγραφών.

Ο Σύλλογος Πολιτικού Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας Ηπείρου – Ιόνιων Νήσων ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση και το προσωπικό της PTL για τη φιλοξενία και κυρίως για τη σημαντική τους δωρεά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Παπανδρέου

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαριάννα Τζουμανίκα