Ανακοίνωση του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος και τα θερμά συγχαρητήρια για την άψογη διοργάνωση του 1ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πρακτικής Σκοποβολής Αστυνομικών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην όμορφη πόλη της Κορίνθου το χρονικό διάστημα 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025.



Από το Παράρτημα Βορείου Ελλάδος συμμετείχαν στην Εθνική Αντιπροσωπευτική Ομάδα επτά (7) αθλητές/αθλήτριες και τρεις (3) κριτές, συνολικά δέκα (10) εκπρόσωποι, οι οποίοι διακρίθηκαν με εξαιρετικές επιδόσεις στις τρεις αγωνιστικές κατηγορίες.



Ατομικές διακρίσεις:

Παπαδάκος Αθανάσιος, 1ος στην κατηγορία Production Overall

Κουιμτζίδης Θεόδωρος, 3ος στην κατηγορία Production Optics



Στα ομαδικά αγωνίσματα, οι ελληνικές ομάδες σημείωσαν εξαιρετικές επιτυχίες:

2η θέση στην κατηγορία Production

2η θέση στην κατηγορία Production Optics

3η θέση στην κατηγορία Standard





Στην Εθνική Ομάδα συμμετείχαν από το Παράρτημα Βορείου Ελλάδος οι:

1. Στρατήρου Ανδρονίκη

2. Πέντσα Άννα

3. Φουντουκίδης Δημήτριος (3η θέση στην κατηγορία Standard)

4. Παπαδόπουλος Παναγιώτης (3η θέση στην κατηγορία Standard)

5. Τσάνταλης Νικόλαος (2η θέση ομαδικά στην κατηγορία Production Optics)

6. Πετρουλίδης Γεώργιος (2η θέση ομαδικά στην κατηγορία Production Optics)

7. Στρατήρος Ιωάννης (2η θέση ομαδικά στην κατηγορία Production)



Η συμμετοχή 13 ευρωπαϊκών χωρών ανέδειξε τον διεθνή χαρακτήρα και το υψηλό επίπεδο του Πρωταθλήματος, ενώ οι Έλληνες αθλητές τίμησαν τη χώρα και το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας με ήθος, αγωνιστικότητα και πνεύμα συναδελφικότητας.



Η Διοικούσα Επιτροπή για ακόμη μια φορά συγχαίρει θερμά τους διοργανωτές, όλους τους αθλητές και τους κριτές για την εξαιρετική τους παρουσία και εκφράζει την υπερηφάνειά της για τη συνεχή και αξιόλογη εκπροσώπηση του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος μέσω της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος σε διεθνές επίπεδο.



Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Παράρτημα Βορείου Ελλάδος

Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος