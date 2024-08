Ανακοίνωση της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα

Η Γαλλία εκφράζει την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό που δοκιμάζονται για ακόμη μια φορά από καταστροφικές πυρκαγιές.

Η Πρεσβεία της Γαλλίας χαιρετίζει το θάρρος των πυροσβεστών, του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών, των αστυνομικών, των διασωστών και των εθελοντών που μάχονται με τις φλόγες.

Προκειμένου να στηριχθούν περαιτέρω, ο Υπουργός εσωτερικών της Γαλλίας, κ. Gérald Darmanin, ανακοίνωσε την αποστολή, από σήμερα, ενός ελικόπτερου, 180 πυροσβεστών της πολιτικής προστασίας και 55 φορτηγών στην Ελλάδα.

Communiqué de l’ambassade de France à Athènes

La France exprime sa solidarité envers la Grèce et son peuple qui subissent une nouvelle fois des incendies dramatiques. L’ambassade de France en Grèce salue le courage des pompiers, agents forestiers, policiers, secouristes et volontaires engagés pour combattre les feux. Afin de les épauler, le Ministre français de l’Intérieur et des Outre-Mer, M. Gérald Darmanin, a annoncé l’envoi dès aujourd’hui d’un hélicoptère, de 180 pompiers de la sécurité civile et de 55 camions vers la Grèce.