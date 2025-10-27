Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Με την παρούσα ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικων Αστυνομιας εκφράζει δημόσια για άλλη μια φορά το προβληματισμό και την ανησυχία της σχετικά με την υγειονομική μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε θέματα που αφορούν τα μέλη ως και το κοινό ένστολο προσωπικό.

Ειδικότερα το σχέδιο νόμου με τίτλο “Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας και την αναβάθμιση των Υπηρεσιών” στα άρθρα 8 και 106 με πρόσχημα την λήψη εκτάκτων αναγκών Δημόσιας Υγείας, προβλέπει παραχωρήσεις με εξόχως ασαφές και αόριστο τρόπο, δομών στρατιωτικών νοσοκομείων συμπεριλαμβανομένου και του ΝΙΜΙΤΣ.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το Δ.Σ. του ανωτέρω νοσοκομείου δεν έχει ενημερώσει τις Ομοσπονδίες σχετικά και επομένως ούτε και τα μέλη-μετόχους του. Θέματα διαθεσιμότητας κλινών και προτεραιοτήτων νοσηλείας δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου, θέτοντας εύλογα ερωτήματα στα μέλη μας για την μελλοντική εξυπηρέτηση τους από τη συγκεκριμένη δευτεροβάθμια δομή νοσοκομειακής περίθαλψης.

Η ενίσχυσή του δημόσιου συστήματος υγείας είναι πολύ σημαντική για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να καταπατούνται δικαιώματα και προτεραιότητες μελών μας που δικαιωματικά ως μέτοχοι τους ανήκουν. Οποιαδήποτε σχετική ρύθμιση θα πρέπει να συντελείται εντός πλαισίου γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.

Κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο το πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας για δημιουργία ανεξάρτητου αστυνομικού νοσοκομείου που θα καλύπτει τις ανάγκες του προσωπικού. Ζητάμε τη προσωρινή απόσυρση των ανωτέρω άρθρων τουλάχιστον μέχρι τη διενέργεια ουσιαστικού διαλόγου για τα προορισθέντα θέματα.