Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Συνεδρίασε στις 16 Δεκεμβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και στην τελευταία για το τρέχον έτος συνεδρίασή του, συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ενόψει της νέας χρονιάς και των πολλών αιτημάτων που παραμένουν προς διεκδίκηση και υλοποίηση.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ στάθηκε ιδιαίτερα στις επιτυχίες του συνδικαλιστικού μας κινήματος με τελευταία τη νομοθετική ρύθμιση για την οικονομική ενίσχυση των Τομέων Πρόνοιας του ΤΑΠΑΣΑ και του ΜΤΣ με συνολικό ποσοστό (5%) επί των προστίμων από τις διοικητικές παραβάσεις του ΚΟΚ που θα επιβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα και το οποίο επιμερίζεται στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (2%), στο Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (2%) και στο ΜΤΣ (1%).

Να σημειωθεί ότι εκτός από αυτό, ήδη έχουν υποβληθεί και συγκεκριμένες προτάσεις Ομάδας Εργασίας για την καθιέρωση νέων πόρων οικονομικής ενίσχυσης του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. με γνώμονα την ανταποδοτικότητα, σε σχέση με το έργο και τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στις διαδικασίες που παράγουν έσοδα.

Όπως έχουμε ήδη συζητήσει και σε προηγούμενο Δ.Σ., η Ομοσπονδία ενημερώθηκε από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για την Έκθεση εκτίμησης – βέλτιστης αξιοποίησης του αυτοτελούς διατηρητέου ακινήτου της οδού Ιουλιανού (πρώην Αρχηγείου Χωροφυλακής), η οποία έχει εκπονηθεί από ιδιωτική εταιρεία με διάφορες παραμέτρους. Μετά από συζήτηση του θέματος, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να ενταχθεί στα ευρωπαϊκά προγράμματα η επισκευή του κτιρίου και να δρομολογηθεί η χρήση του προς όφελος του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και των ασφαλισμένων του.

Άλλες ενέργειες της Εκτελεστικής Γραμματείας που χρήζουν μνείας, ήταν η διοργάνωση της επιμνημόσυνης δέησης στη μνήμη του αείμνηστου Γεωργίου Λυγγερίδη, η παρέμβασή μας για την έκθεση σε κίνδυνο των διμοιριών που απασχολούνται σε μέτρα τάξης στις αγροτικές κινητοποιήσεις και η υποβολή αιτημάτων που αφορούνΑ

- στην τροποποίηση του Π.Δ. 22/2024 σχετικά με τη μοριοδότηση των υπηρετούντων στη νεοϊδρυθείσα Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος»,

- στη μέριμνα ειδικά για τους Δόκιμους Αστυφύλακες και Δόκιμους Υπαστυνόμους στις περιπτώσεις υπηρεσίας γραφείου- κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας κ.λπ.,

-και στην καθιέρωση νέας βαθμολογικής εξέλιξης τιμώμενων με το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας.

Τέλος, συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα της Ιεράς Επισκοπής Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας για την παροχή οικονομικής βοήθειας προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία της σχολικής μονάδας που είχε ανεγερθεί με δαπάνη της Ομοσπονδίας μας το 2006-2008 και καταστράφηκε μετά από πυρκαγιά.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος