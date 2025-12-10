Ανακοίνωση της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας

Η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σε Χανιά και Ηράκλειο, τα οποία οδήγησαν στον τραυματισμό συναδέλφων μας και στην πρόκληση σοβαρών φθορών σε υπηρεσιακά οχήματα, σε ιδιωτικά οχήματα και δημόσιες υποδομές.

Τα γεγονότα αυτά δεν μπορούν να εκληφθούν ως «διαμαρτυρία». Είναι καθαρές έκνομες ενέργειες, ακραίες και εγκληματικές, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την κοινωνική ειρήνη. Τέτοιες πρακτικές δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα:

ΔΕΝ μπορεί κανείς να διεκδικεί τα δικαιώματά του με βία, επιθέσεις και παραβατικότητα.

ΔΕΝ θα επιτρέψουμε τη μετατροπή της Κρήτης σε πεδίο ανεξέλεγκτων επεισοδίων.

Παράλληλα, καλούμε όλους τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς της Κρήτης να λάβουν σαφή και υπεύθυνη θέση, καταδικάζοντας απερίφραστα τις παράνομες και επικίνδυνες αυτές ενέργειες που προσβάλλουν τον τόπο μας και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Ζητούμε επίσης από τις δικαστικές αρχές να προχωρήσουν στην παραδειγματική τιμωρία των δραστών που πρωταγωνίστησαν στα επεισόδια, ώστε να σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές.

Οι αστυνομικοί που καλούνται να επιχειρήσουν σε τέτοια περιβάλλοντα βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή, επωμιζόμενοι τον ρόλο της προστασίας της κοινωνίας και της ομαλής διεξαγωγής κάθε δημόσιας συγκέντρωσης. Οι πρόσφατοι τραυματισμοί συναδέλφων μας αναδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού χρειάζονται άμεση ενίσχυση με επιπλέον προσωπικό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε περιστατικά υψηλής επικινδυνότητας.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους τραυματίες συναδέλφους και απαιτούμε την άμεση απόδοση ευθυνών σε όσους συμμετείχαν στα γεγονότα. Η αστυνομία θα συνεχίσει να επιτελεί το καθήκον της, προστατεύοντας τη νομιμότητα και τους πολίτες απέναντι σε κάθε μορφή βίας.

Ευχόμαστε στους τραυματίες συναδέλφους γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση της υγείας τους και διαβεβαιώνουμε ότι θα τους στηρίξουμε με κάθε πρόσφορο μέσο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ