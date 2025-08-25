Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων δράσεων και της διαρκούς προσπάθειας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των μελών μας προχώρησε στην αγορά και διάθεση υλικοτεχνικής υποδομής προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων

. Φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (laptop)

. Κυάλια

. Ασυρμάτους

. Εξοπλισμό γραφείων

. Τηλεοράσεις

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών και η υποστήριξη του έργου των συναδέλφων μας, ώστε να επιτελούν το καθήκον τους με περισσότερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Νικόλαος

Η Γενική Γραμματέας

ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ευαγγελία