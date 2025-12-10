Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής

Ένωση Ν/Α: Σημαντική επιτυχία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων ΝΑ Αττικής στην καταπολέμηση του εγκλήματος

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, μετά από μεθοδική και πολύμηνη έρευνα, προχώρησε στην πλήρη αποδόμηση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε διακεκριμένες κλοπές από οικίες και σε οργανωμένες απάτες σε βάρος ηλικιωμένων συμπολιτών μας, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Ελληνικής επικράτειας.

Κατά τη συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 3ης Δεκεμβρίου 2025, συνελήφθησαν δώδεκα (12) μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα (4) άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των συλληφθέντων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, γεγονός που αναδεικνύει τη διαρκή και επικίνδυνη εγκληματική τους δράση.

Η οργάνωση λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους, επιχειρησιακό σχεδιασμό και επαγγελματική υποδομή, ενώ είχε αποκομίσει σημαντικό παράνομο περιουσιακό όφελος από την εκτεταμένη δράση της. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κλοπιμαίων, διαρρηκτικών εργαλείων, «επιχειρησιακά» οχήματα και εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν για την τέλεση των εγκλημάτων.

Στους συναδέλφους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για τον επαγγελματισμό, τη μεθοδικότητα και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών. Παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, ανέλαβαν τον πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο, συντόνισαν με επιτυχία όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και κατάφεραν ένα καίριο πλήγμα σε μια οργανωμένη και ιδιαίτερα δραστήρια εγκληματική ομάδα.

Η επιτυχία αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.