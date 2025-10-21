Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Κιλκίς

Την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025, το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Κιλκίς, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, την Α’ Αντιπρόεδρο και την Ταμία, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που αφορούν:

Την υλικοτεχνική στήριξη των αστυνομικών της Δ.Α. Κιλκίς, με έμφαση στα οχήματα και στον ιματισμό. Ειδικότερα, αιτηθήκαμε την ενίσχυση με έξι (6) νέα περιπολικά οχήματα , ενός (1) μεταγωγικού και νέων δικύκλων . Ζητήσαμε επίσης τη χορήγηση νέων μπουφάν για το αστυνομικό προσωπικό, ενώ παράλληλα παρουσιάσαμε την πρόταση της Ένωσής μας σχετικά με τη χορήγηση ιματισμού και εξοπλισμού, η οποία βασίζεται σε Ευρωπαϊκά δεδομένα .



Τη νέα διαταγή του Αρχηγού σχετικά με τις αποσπάσεις και την ανάγκη βελτιώσεων (τις οποίες παραθέσαμε αναλυτικά μαζί με άλλες δέκα Ενώσεις), ώστε αδικίες και στρεβλώσεις που προήλθαν από Διευθυντές, κατά παράβαση του Π.Δ. 120/2008 , και τις οποίες ως Ένωση καταγγείλαμε , να εκλείψουν παντελώς.



Το επίδομα παραμεθορίου και διευκρινίσεων ως προς τις ειδικότερες συνθήκες χορηγήσεώς του.



Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν σε εγκάρδιο κλίμα. Ως Ένωση, θα παρακολουθούμε την πορεία και υλοποίηση των αιτημάτων μας και θα επανέλθουμε, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ Νικόλαος