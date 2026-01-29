Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου εκφράζουμε τα θερμά της συγχαρητήρια στον Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Σπυριδάκη για την τοποθέτησή του στη θέση του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας. Πρόκειται για έναν αξιωματικό με τον οποίο μας συνδέει πολυετής, ειλικρινής και ουσιαστική συνεργασία, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και στην κοινή αντίληψη για τον ρόλο και τις ανάγκες του αστυνομικού της πρώτης γραμμής. Στον διαρκή αγώνα μας για ανθρώπινες, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας των συναδέλφων που εκπροσωπούμε, στάθηκε συνοδοιπόρος και συμπαραστάτης, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι αντιλαμβάνεται τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά το αστυνομικό προσωπικό.

Παράλληλα, με στοχευμένες, αποφασιστικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις, έδωσε καίρια πλήγματα σε μορφές ιδιαίτερης εγκληματικότητας που ταλανίζουν επί σειρά ετών το νησί μας, αφήνοντας σαφές αποτύπωμα της διοικητικής και επιχειρησιακής του επάρκειας.

Την ίδια στιγμή, καλωσορίζουμε τον νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο κ. Γεώργιο Δούκη, έναν ιδιαίτερα έμπειρο και καταξιωμένο αξιωματικό, με βαθιά γνώση τόσο του επιχειρησιακού όσο και του διοικητικού αντικειμένου. Η πολυετής θητεία του σε μάχιμες και νευραλγικές Υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τις σημαντικές υπηρεσιακές του επιτυχίες, αποτελούν εχέγγυο για την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων απαιτήσεων και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η Κρήτη στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας.

Καλωσορίζουμε, επίσης, τον νέο Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου, Ταξίαρχο κ. Παρασκευά Χηνόπουλο, έναν αξιωματικό της πρώτης γραμμής, με μακρόχρονη και αποδεδειγμένα επιτυχημένη πορεία σε μάχιμες Υπηρεσίες. Η επιχειρησιακή του εμπειρία, η γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στον Νομό Ηρακλείου, αλλά και η διοικητική του επάρκεια, δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες ότι θα ανταποκριθεί με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στις αυξημένες προκλήσεις της περιοχής, δίνοντας έμφαση τόσο στην ασφάλεια των πολιτών όσο και στην ουσιαστική στήριξη και προστασία του προσωπικού.

Η Ένωσή μας, η πολυπληθέστερη Ένωση ενστόλων της Κρήτης, δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε ουσιαστική προσπάθεια της νέας ηγεσίας για την αντιμετώπιση των σύνθετων και ποικιλόμορφων προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί, με μοναδικό γνώμονα το καλό των συναδέλφων μας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Η.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γεώργιος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος