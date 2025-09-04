Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Φωκίδας

Το Σάββατο 30/08/2025, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ένωσής μας, με τον Βουλευτή Φωκίδας και Υφυπουργό Δικαιοσύνης, κ.ΜΠΟΥΓΑ Ιωάννη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε, -ενόψει Δ.Ε.Θ.- η αναγκαιότητα γενναίας αύξησης των οικονομικών μας απολαβών και πάντα στα πλαίσια των αποφάσεων του Σ.Τ.Ε. και ζητήσαμε την αναγνώριση του δίκαιου του αιτήματός μας και τη μεταφορά αυτού στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες.

Επιπροσθέτως, τονίσαμε την επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση της Δ.Α. Φωκίδας με ικανό αριθμό αστυνομικού προσωπικού κατά τις επερχόμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2025, προκειμένου για την διασφάλιση της καλύτερης και αποδοτικότερης λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών της Δ.Α. Φωκίδας.

Από την πλευρά του, ο κ.Βουλευτής μας ανέφερε ότι αναγνωρίζει το δίκαιο των αιτημάτων μας και ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίησή τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΤΣΟΣ Βασίλειος