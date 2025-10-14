Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής

Την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, σε συνεργασία με την κινητή ομάδα αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 21η ομαδική εθελοντική αιμοδοσία, με σκοπό την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της Ένωσής μας.

Η αυξημένη συμμετοχή και η θερμή ανταπόκριση των Συναδέλφων μας οδήγησε στην προσέλευση εκατόν πενήντα έξι (156) εθελοντών - αιμοδοτών, με αποτέλεσμα την συγκέντρωση εκατόν πενήντα μία (151) φιαλών αίματος, που θα διατεθούν στα μέλη μας και στις οικογένειές τους, εφόσον το έχουν ανάγκη.

Το Προεδρείο ευχαριστεί θερμά όλους τους Συναδέλφους που για άλλη μια φορά στήριξαν την ομαδική εθελοντική αιμοδοσία και καλεί ταυτόχρονα, όσα μέλη και φίλοι δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα, να γίνουν άμεσα εθελοντές αιμοδότες προσφέροντας το πολύτιμο αυτό αγαθό στο συνάνθρωπό τους.

Η παρουσία του Υφυπουργού Υγείας κ. Μάριου Θεμιστοκλέους, αποτέλεσε ξεχωριστή τιμή για την Ένωση μας και ενίσχυσε με ουσιαστικό τρόπο το μήνυμα της κοινωνικής προσφοράς και της αξίας της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Ενημερώνουμε, πως στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς (Γ' Περιφερειακό κέντρο αιμοδοσίας οδός Λ. Μεσογείων 154 τηλ. 2132032000) έχει ανοιχτεί καρτέλα με την επωνυμία "Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α Αττικής" όπου είναι ενεργή καθημερινά (καθημερινά 08:30΄ π.μ. - 06:00΄ μ.μ. & σ/κ και αργίες 08:30΄ π.μ. – 02:00΄ μ.μ.) και όποιος/α επιθυμεί μπορεί να μεταβεί και να γίνει εθελοντής αιμοδότης.

(Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό):