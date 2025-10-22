Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Αχαϊας

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, με επιτυχία εθελοντική αιμοδοσία στην περιοχή της Αιγιαλείας, στο πλαίσιο των δράσεων, για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της Ένωσης μας και την προώθηση της κοινωνικής προσφοράς.

Η αιμοδοσία διεξήχθη με τη συμμετοχή αστυνομικών και πολιτών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με προθυμία στο κάλεσμα για ενίσχυση του πολύτιμου αγαθού της ζωής. Με τη συνεργασία του Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας και του ιατρικού προσωπικού, η διαδικασία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια.

