Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Αχαϊας

Η Ένωση μας, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Οργανωτικό Γραμματέα, πραγματοποίησε την 14/10/2025, εθιμοτυπική επίσκεψη στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών κ. Ευάγγελο Μάστακα.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα αστυνομικής φύσεως και ζητήθηκε ο περιορισμός της παρουσίας αστυνομικών στην ακροαματική διαδικασία ως μάρτυρες καθώς η επίδοση των δικογράφων και η τήρηση της τάξης, στις δικαστικές αίθουσες να πραγματοποιείται αποκλειστικά από το προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Εισαγγελέας μας ενημέρωσε, ότι θα εξετάσει τα αιτήματα μας και τον τρόπο επίλυσή τους.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ