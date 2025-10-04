Ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας του Ολυμπιακού Βόλου, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα ποδοσφαίρου του Πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, αγωνιστικής περιόδου 2025–2026, μεταξύ των ομάδων Α.Ο. Σκιάθου και Ολυμπιακός Βόλου, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00’ στο Δημοτικό Γήπεδο Σκιάθου, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.