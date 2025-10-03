Ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση στους φιλάθλους της ομάδας Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GREEK BASKET LEAGUE, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων K.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:00΄στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.