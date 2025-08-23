PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων

15:39 | 23/08/2025

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 1ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Δευτέρα 25/08/2025 και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης θα αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση αυστηρών προελέγχων.

