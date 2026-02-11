Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με ανευρεθέντα ποδήλατα

Ανακοινώνεται ότι στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, στη Σπάρτη Λακωνίας, φυλάσσεται αριθμός ποδηλάτων (παιδικά και ενηλίκων), τα οποία έχουν ανευρεθεί και παραδοθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Παρακαλούνται οι πολίτες να προσέλθουν στην έδρα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, για τις επόμενες -3- εβδομάδες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και κατά τις ώρες (07.00-13.00) ή να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό 27310-89613 για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τα ανωτέρω ποδήλατα.