Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων των ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 και ΠΑΕ ΑΡΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 – Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 15:00΄στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.