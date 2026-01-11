Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.), κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 16ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου, της SuperLeague2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΣ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019–Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ., ο οποίος θα διεξαχθεί σήμερα Κυριακή 11/1/2026 και ώρα 14:00 στο γήπεδο «Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας», στην Καλαμάτα, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.