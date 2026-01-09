Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση καθώς και η διάθεση εισιτήριων στους φιλάθλους της Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 16ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 2, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 14:00’ στο γήπεδο “ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ”, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.