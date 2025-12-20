Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΑΡΗΣ), κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 15ης αγωνιστικής, της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΩΡ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 20/12/2025 και ώρα 16:00 στο γήπεδο «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ», στην Τρίπολη, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.