Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. – Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 17:30΄ στο γήπεδο AEL FC ARENA, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.