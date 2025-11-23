Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΟΦΗ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ.- Π.Α.Ε. ΟΦΗ, ο οποίος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 20:00’ στο γήπεδο AEL FC ARENA, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.