Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

15:19 | 08/11/2025

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 10ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 09-11-2025 και ώρα 17:00, στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης θα αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση αυστηρών προελέγχων.

