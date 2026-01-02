Ανακοίνωση Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. – Για μια ακόμη χρονιά, πραγματοποιήθηκε η γιορτή που έγινε θεσμός

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής (Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.) με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την επιτυχή διεξαγωγή της φετινής παιδικής μας γιορτής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό θέατρο «Δημήτρης Χορν».

Σε ένα κλίμα γεμάτο παιδικά χαμόγελα και εορταστική διάθεση, τα παιδιά των μελών μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξαιρετική παράσταση «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες». Το διαχρονικό αριστούργημα του Ιουλίου Βερν ταξίδεψε μικρούς και μεγάλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μεταφέροντας μηνύματα επιμονής, φιλίας και περιπέτειας.

«Η μεγαλύτερη ανταμοιβή για εμάς είναι το φως στα μάτια των παιδιών μας και η στιγμή που οι οικογένειες των συναδέλφων σμίγουν έξω από το καθήκον, σε στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς.»

Με την ολοκλήρωση της παράστασης, η γιορτή συνεχίστηκε με την καθιερωμένη διανομή χριστουγεννιάτικων δώρων και γλυκισμάτων σε όλους τους μικρούς και μεγάλους προσκεκλημένους μας, κλείνοντας με τον πιο ζεστό τρόπο μια ημέρα αφιερωμένη στο μέλλον των οικογενειών μας.

Η πραγματοποίηση τέτοιων δράσεων, αλλά και η συνολική ενδυνάμωση του Σωματείου μας, δεν θα ήταν η ίδια χωρίς την πολύτιμη συμβολή ανθρώπων που αναγνωρίζουν έμπρακτα το έργο του Έλληνα Αστυνομικού. Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας στον κ. Κωσταβάρα Σταύρο και την εταιρεία του, Boden Group, για τη διαρκή και ανιδιοτελή αρωγή τους. Η παρουσία του κ. Κωσταβάρα δίπλα στο Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α., οπουδήποτε και αν έχει παραστεί ανάγκη, ξεπερνά τα όρια της αποτελεί μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης και μια πολύτιμη συμμαχία που τιμά το Σωματείο μας και ενισχύει το ηθικό των μελών μας.

Καθώς υποδεχόμαστε το νέο έτος, ευχόμαστε σε κάθε συνάδελφο και στις οικογένειές τους μια χρονιά λουσμένη στο φως, με υγεία και απόλυτη ασφάλεια. Είθε οι παιδικές φωνές και τα χαμόγελα που γέμισαν το θέατρο να αποτελέσουν την πιο δυνατή ευχή για ένα δημιουργικό, ειρηνικό και ευτυχισμένο 2026.