Ανακοίνωση Π.Ο.Α.Ε.Φ. – Απαράδεκτα και καταδικαστέα τα κούφια νταηλίκια από όπου κι αν προέρχονται!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΑΕΦ

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΑ ΤΑ ΚΟΥΦΙΑ ΝΤΑΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ !

Την 7 Νοέμβριου 2025 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήγγειλε αστυνομικά μέτρα με αφορμή τις δολοφονικές ενέργειες στα Βορίζια Ηρακλείου και την γενικότερη εγκληματική δράση αμετανόητων επί σειρά ετών νταήδων που με πρόσχημα την παλικαριά βυθίζουν ολόκληρες περιοχές σε κλίμα τρομοκρατίας και πένθους διακινώντας προϊόντα εγκλήματος σε βάρος ολόκληρης της υπόλοιπης Κρήτης που η ίδια αποτελεί τόπο και παράδειγμα θυσίας, ηρωισμού και πολιτισμού ανά τους αιώνες.

Ήταν κρυφό μυστικό ότι η ασυδοσία, η ιδιότυπη ασυλία, η διαπλοκή με την εξουσία, η ανοχή στη δημόσια ακόμη επίδειξη δύναμης με όπλα θα οδηγούσε σε μακελειό, γεγονός που έχουμε επισημάνει με κάθε ευκαιρία προειδοποιώντας για το αποτέλεσμα.

Προφανώς και το πρόβλημα δεν είναι μόνο αστυνομικό αλλά κυρίως κοινωνικοπολιτικό με βαθιές ρίζες και διασύνδεση στην εξουσία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δικαιοσύνη, ντόπιους και μη πολιτικούς, την αστυνομία στην εξουσία και την διαπλοκή.

Προφανώς και η ανασύσταση των «αποδεκατισμένων» Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και η ενίσχυση τους με προσωπικό ήταν επιβεβλημένη και κάλιο αργά πραγματοποιείται. Άλλωστε εξ αιτίας παρόμοιων περιστατικών δημιουργήθηκε η ανάγκη ίδρυσης τους αλλά όσοι «ενοχλούνταν» από την δράση τους κατάφεραν να τα μουδιάζουν επιχειρησιακά και να τα καταστήσουν διακοσμητικά !

Προφανώς και η αυστηροποίηση των ποινών στην παράνομη κατοχή και χρήση όπλων είναι επιβεβλημένη, μόνο που οι παράνομοι θα πρέπει να φτάνουν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να επιβάλει τις ανάλογες ποινές!

Προφανώς και αναβάθμιση υπηρεσιών με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων είναι επιβεβλημένη διότι ως γνωστόν το νταηλίκι κρύβει συμφέροντα και εγκληματικά προϊόντα !

Προφανώς και η άμεση ενίσχυση με προσωπικό είναι απαραιτήτως επιβεβλημένη ώστε να υπάρχει μια ισχυρή εμφανής παρουσία αποτροπής από την Ελληνική Αστυνομία ώστε την εικόνα των ντόπιων ενόπλων Φύλαρχων και αρχηγών οικογενειών να την αντικαταστήσει η υγιής αστυνόμευση, περιπολία ελέγχου και απόδοσης των παράνομων στη δικαιοσύνη.

Ειδικότερα όμως η ενίσχυση με προσωπικό δεν πρέπει καταργήσει θεσμικούς θεματοφύλακες στον τρόπο μετακίνησης, θυσιάζοντας έτη υπηρεσίας και αναμονής στην δυσμένεια των υπηρεσιών της Αττικής, καταργώντας κριτήρια που συνδέονται με την οικογένεια και την αγωνία της ελπίδας για μια καλύτερη μέρα στον τόπο συμφερόντων τους.

Από πλευράς μας θα γίνει ό,τι γίνεται όλα τα χρόνια σχετικά με την προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας αισιοδοξώντας για το αποτέλεσμα.

H Αστυνομία καλό θα ήταν να μην αποτελεί το «ξέπλυμα» ευθυνών θεσμών και παραγόντων εξουσίας. Για το πρόβλημα των ελάχιστων περιοχών της Κρήτης που αμαυρώνουν ολόκληρο το Νησί υπάρχει ανάγκη πρωτοβουλιών και εκστρατείας για κάθε ένα υπουργείο ξεχωριστά και θα πρέπει να αναληφθούν ανάλογες πρωτοβουλίες και μέτρα άμεσα.

Τέλος, καλό θα ήταν εκείνοι που καταδικάζουν τα «νταηλίκια» ορισμένης μειοψηφίας Κρητικών να μην επιδίδονται σε παροχημένα κούφια συνδικαλιστικά «νταηλίκια» προσβάλλοντας παράλληλα έντιμο και ικανό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας !